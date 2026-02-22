福岡県苅田町で木造住宅の一部を焼く火事があり、60歳の住人男性が意識不明の重体となっています。警察と消防によりますと、21日午後6時ごろ、苅田町馬場で「住宅の換気扇や軒先から煙が上がっている」と近くを通りかかった人から119番通報がありました。火は木造2階建ての住宅の一部を焼いて、約40分後に消し止められました。この住宅に1人で住む松田康志さん(60)が病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。特に住