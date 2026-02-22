バーミンガムの古橋亨梧が負傷で離脱イングランド2部バーミンガム・シティに所属する日本代表FW古橋亨梧が、再び苦境に立たされている。現地時間2月21日、負傷により今週末のリーグ戦を欠場。スコットランド紙「デイリー・レコード」は「キョウゴ、バーミンガムが我慢の限界か」と報じ、今後のキャリアについて厳しい見通しを伝えている。スコットランド1部セルティックでは絶対的なエースとして君臨した古橋だが、新天地では