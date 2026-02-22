ジェームズ・ミルナーがブレントフォード戦にスタメン出場イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間21日、リーグ第27節でブレントフォードと対戦し、2-0で勝利した。この一戦で、MFジェームズ・ミルナーがプレミアリーグ最多出場記録を達成した。1月に40歳を迎えたミルナーは、この試合でプレミアリーグ通算654試合出場を記録。2002年にリーズ・ユナイテッドでキャリアをスタートさせ、その後はマンチェスター・シ