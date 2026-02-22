交通量の多い道路のそばに住んでいると、ふとした時に車が走る音が気になったり、夜中に走るトラックやバイクの音で目が覚めたりすることがあります。新たな研究では、子どもの頃に交通量の多い道路のそばに住んでいると、うつ病や不安障害のリスクが高まるとの結果が示されました。Residential exposure to traffic noise and incidence of depression and anxiety from childhood through adulthood: a Finnish register study -