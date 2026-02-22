◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート２１日にエキシビションが行われ、日本勢はペア史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝、男子シングル銀の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝、同銅の佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝、女子シングル銀の坂本花織（２５）＝シスメックス＝、同銅の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が豪華