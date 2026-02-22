自民党山形県連は21日、先の衆議院選挙で山形県内でも自民が圧勝したことについて「高市政権への期待の大きさが大きな要因」と総括しました。その上で、来年の統一地方選挙に向け活動に力を入れていく方針を確認しました。自民党山形県連は21日、山形市で先の衆院選を総括する会議を開きました。会議では県内3つの小選挙区でも自民が圧勝した結果を受け県連会長の鈴木憲和衆院議員が今後への決意を述べました。鈴木憲和・衆院議員