女優・井桁弘恵が舞台挨拶での衣装ショットを公開した。井桁は、２１日までに自身のインスタグラムを更新。「本日無事に映画「教場 Ｒｅｑｕｉｅｍ」公開初日を迎え舞台挨拶に参加させていただきました。」と投稿した。「大事な作品がついに皆さんの元に届くことが本当に嬉しいですぜひ劇場でご覧ください。」とコメントし、細身のスタイルがより際立つシックな黒ドレス姿を披露。「とっても特別で幸せな１日でした。」と続