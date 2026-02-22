【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2−0 柏レイソル（2月21日／メルカリスタジアム）【映像】PKキャッチ→60m超絶パントキック鹿島アントラーズのGK早川友基が、PKセーブ直後に超絶パントキックで決定機を演出。「さすがMVP」というビッグプレーに、ファンから驚嘆の声が上がっている。2月21日の明治安田J1百年構想リーグ第2節で、鹿島はホームで柏レイソルを2−0で撃破した。昨シーズンのJ1リーグ最優秀選手に輝