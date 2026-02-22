2011年2月22日に発生したニュージーランド地震からきょうで15年です。生徒12人が犠牲となった、富山市の富山外国語専門学校では、追悼の集いが行われました。「黙とう！」地震が発生した日本時間の午前8時51分、参列した遺族や学校関係者が黙とうを捧げました。ニュージーランド地震では、富山外国語専門学校の生徒らが語学研修で訪れていたビルが倒壊し、生徒12人を含む富山県関係者13人が犠牲になりまし