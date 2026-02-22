トルコにある宝石店で、強盗の一部始終がカメラに捉えられた。男はフォークリフトでシャッターを倒し侵入すると、ショーケースを破壊して約150グラムの金製品を持ち去った。その後、男はロバに乗って逃走したが、警察は防犯カメラ映像から男を特定し、隠していた金品を押収したという。フォークリフトで宝石店を襲撃トルコの宝石店で9日に撮影されたのは、フォークリフトで強引にこじ開けられるシャッター、宝石強盗の一部始終だ。