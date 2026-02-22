上関町議会議員選挙の投票が22日行われています。使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画表面化後はじめての町議選で町民の判断に注目が集まります。上関町議会議員選挙は17日告示され、22日朝から町内8箇所で投票が行われています。2023年に中国電力による使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画が表面化して、はじめての町議選で定数10に対し12人が立候補しています。前回、2022年の選挙は無投票だったため、8年ぶりの選挙戦と