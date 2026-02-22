出場6種目全制覇の偉業を成し遂げたクレボ(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪の男子クロスカントリーは、ノルウェー勢の強さが際立った。その象徴が現地時間2月21日の50キロクラシカルを制し、今大会出場6種目全制覇の偉業を成し遂げたヨハンネスヘスフロト・クレボだ。【写真】こんなの見たことない！金メダル6個を片手で持つクレボをチェック50キロクラシカルはノルウェー代表3選手が早々に抜け出す展開。1人が脱落し、