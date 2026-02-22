きょうの日中は高気圧に覆われ、全国的に広く晴れるでしょう。ただ、日本海を北東に進む低気圧から伸びる前線が、今夜からあす午前にかけて各地を通過します。そのため、近畿や東海、北日本を中心に所々で雨や雪が降る見込みです。西日本と東日本ではあすにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。前線通過後は再び西から高気圧に覆われるため、晴れるでしょう。また、西日本ではきょう夕方からあすに