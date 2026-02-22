プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾と“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが２０日、ＴＢＳラジオ「金曜ワイドラジオＴＯＫＹＯえんがわ」（金曜・午後２時）に生出演した。この日は、２０２２年１０月１日に７９歳で亡くなったアントニオ猪木さんの８３回目の誕生日。自他共に認める「猪木信者」でパーソナリティーを務めるタレントの玉袋筋太郎は、猪木さんのまな弟子、藤波と猪木イズムを受け継ぐＳａｒｅｅｅの出演に自身が持つ猪木