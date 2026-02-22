2時間6分14秒の男子5位でゴールする平林清澄＝大阪城公園大阪マラソンは22日、大阪府庁前から大阪城公園までの42.195キロで行われ、男子は平林清澄（ロジスティード）が2時間6分14秒（速報値）で日本勢トップの5位に入った。2028年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年秋）の出場権を獲得。イブラヒム・ハッサン（ジブチ）が優勝した。