月へ向かう宇宙船を搭載したロケット＝1月、米フロリダ州のケネディ宇宙センター（NASA提供・共同）【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）のアイザックマン長官は21日、国際月探査「アルテミス計画」で初となる飛行士4人を乗せた宇宙船の月周回飛行を4月以降に延期する考えをX（旧ツイッター）への投稿で明らかにした。南部フロリダ州のケネディ宇宙センターで打ち上げに向けた準備作業中、ガス系統に不具合が見つかった。機