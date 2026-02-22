フェブラリーＳが行われる２月２２日の東京競馬場は良馬場。１Ｒ、２Ｒがダートコースで行われた。１Ｒの３歳未勝利（１４００メートル）は好位につけたアトミックブレスが勝利。逃げたマルターズドンが２着に粘り、先行勢の決着となった。２Ｒ（２１００メートル）はスローペースを見越したバスキュール騎乗のクリストフ・ルメール騎手が、向こう正面でポジションを上げて先頭へ。好位にいたビービーアジャイルに直線で並び