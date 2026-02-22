モデルの西山茉希（40）が21日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。酒をよく飲むと明かされる場面があった。西山について、MCの元TOKIO・松岡昌宏は「なんかお酒を結構召し上がるっていうのはいろんなところから聞いてるんですよ」と証言。西山は「本当ですか？好きなんですねえ」と苦笑した。MCの「博多華丸・大吉」博多大吉は「玉袋の筋太郎兄さんから、“あいつは飲むぜ