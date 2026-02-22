極楽とんぼの加藤浩次が２１日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。５人組グループ・Ｍ！ＬＫの佐野勇斗が「ドームツアー」の次にかなえたい夢に「絶対、自治体からクレーム来る！」とだめ出した。番組の最後で加藤が「ドームツアーの次にやりたい夢があるって聞いたんですけど、それは何ですか？」と質問すると、佐野が「僕があります。５人で横並びでメンバーカラーの家を建てたいです。一軒家です」と即答した。