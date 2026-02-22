賃貸住宅の更新を前に、「次回から家賃を3万円上げたい」と通告されたら、不安になるのは当然でしょう。承諾しなければ退去を求められるのではないか、と心配する人もいるかもしれません。近年は家賃相場の上昇も報じられていますが、家賃の値上げは貸主の一方的な判断だけで実現するものではありません。 本記事では、最新の家賃動向データを踏まえつつ、家賃増額の法的な考え方と借主の権利について整理します。