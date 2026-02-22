【モデルプレス＝2026/02/22】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手が2月21日、テレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネルに出演。“首傾げポーズ”誕生当時の心境などを語った。【写真】17歳フィギュア新生、ネット上を沸かせた「可愛すぎる」姿◆松岡修造、中井亜美選手に衝撃今回、フィギュアスケート女子フリーでは、アリサ・リュウ選手が金メダル、TEAM JAPANの坂本花織選手が銀メ