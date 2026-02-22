【モデルプレス＝2026/02/22】俳優で歌手の中島健人が2月21日、自身のInstagramを更新。東京・タワーレコード渋谷店でのお忍びショットを公開し、話題となっている。【写真】31歳STARTOイケメン「オーラが隠せてない」お忍びで渋谷降臨◆中島健人、お忍びでタワレコ渋谷に出没2月18日に2ndアルバム『IDOL1ST』をリリースした中島は、「アルバム欲しいし行ったよ。渋谷のタワレコ きゅん」とコメントし、自身の特設コーナーを背景に