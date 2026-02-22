この先2月23日(月)〜3月7日(土)は、本州付近を低気圧や前線がたびたび通過し、全国的に曇りや雨の日が多いでしょう。水不足の太平洋側では恵みの雨となりそうです。ただ、24日(火)は九州では激しい雨が降る所もあるでしょう。低い道路の冠水にご注意ください。2月23日(月)〜3月1日(日)本州中心に雨多い2月23日(月)〜3月1日(日)の期間は、本州を中心に曇りや雨のぐずついた天気の日が多いでしょう。24日(火)から25日(水)は前線を