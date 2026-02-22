衆議院選挙を舞台にした国民民主党候補者による、運動員への買収事件で、陣営のSNS担当者が運動員に対し、「日当を支払っていることは他の人に言わないで」と口止めしていたことがわかりました。衆院選で国民民主党の公認候補として立候補し、落選した、入江伸子容疑者（63）と、陣営でSNS運用を担当していた菅原京香容疑者（25）ら3人は、女子大学生5人に運動員の報酬としてあわせて27万円を支払った疑いがもたれています。この事