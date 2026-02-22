「大阪マラソン」（２２日、大阪府庁前〜大阪城公園）平林清澄が２時間６分１４秒で日本人トップとなる５位でゴールし、ロサンゼルス五輪の代表選考レース「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の出場権を獲得した。レース後には悔しさをにじませながらも「冬眠から覚めた」と表現した。「予想外のことをしてくるとは思ったけど、想像以上だった」と平林が振り返ったように、８キロ過ぎから初マラソンの吉田響が独走状態