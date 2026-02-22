きのう夜、岡山県で行われた裸祭り「西大寺会陽」に参加していた男性3人が意識不明の重体です。「西大寺会陽」は、宝木と呼ばれる一対の木の棒をまわし姿の裸の群れが奪い合う祭りです。昨夜10時、宝木が投げ込まれると白い湯気をあげながら裸の男たちが激しくぶつかり合い、争奪戦となりました。始まって数分後、裸の群れから救出を求める動きがあり、待機していた消防団員らが駆け付けるなど辺りは騒然とします。消防などにより