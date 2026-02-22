11人組グローバルボーイズグループ・INIの公式インスタグラムが、22日までに更新され、メンバーの池崎理人（※崎=たつさき）が肉体美を披露した。【写真あり】「努力の塊」肉体美を披露したINI・池崎理人池崎は「鍛えてません（鍛えました）」とひと言添え、広い肩幅と腕の筋肉が際立つ白いタンクトップ姿、上半身を脱いだ肉体美があらわなショットを公開した。この投稿には「綺麗すぎる」「一瞬画面閉じた」「努力の塊だね