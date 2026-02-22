文化放送は22日、公式X（旧ツイッター）を更新。この日放送予定だった「#C-pla presents ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお」（日曜後9：00）の放送を休止すると発表した。「本日2月22日（日）午後9時より放送予定の『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぶらじお』は休止し、『文化放送プラスチューンスペシャル』を放送いたします」と投稿。「予めご了承ください」と呼びかけた。