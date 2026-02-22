カプセルトイ専門店「#C-pla（シープラ）」を運営するトーシンは、22日までに公式サイトを通じ、同社代表取締役に関する報道について、謝罪した。【画像】文化放送『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぶらじお』休止を発表（全文）同社をめぐっては、社長が性的姿態撮影処罰法違反の疑いで書類送検されたと一部で報じられた。20日付で「当社代表取締役に関する報道について」と題して、取締役名義で書面