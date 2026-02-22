■大阪マラソン2026（22日、大阪府庁前スタート〜大阪城公園内フィニッシュ、42.195km）大阪マラソンが22日に行われて、平林清澄（23、ロジスティード）が日本選手トップ、2時間6分14秒で5位となった。37kmまで初マラソンの吉田響（23、サンベルクス）が逃げたが、平林は冷静なレース運びを見せて逆転した。アジア大会代表に大きく前進、そして、ロサンゼルス2028オリンピック競技大会の日本代表選考レース（MGC）の出場も手にした