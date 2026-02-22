俳優兵頭功海（ひょうどう・かつみ、27）が22日、都内で、2026・4−2027・3カレンダー（株式会社アミューズ）発売記念イベント取材会に臨んだ。カレンダーは「非日常なルック」をテーマに撮影した。兵頭の「とっぴでおもしろい洋服を着てみたい」というひと言から企画がスタート。お気に入りカットには11月と12月の2枚を挙げた。「1つは1月からの撮影で着た服を重ね着した写真。ズボンを重ねて、上着もできるだけ着まくって、12カ