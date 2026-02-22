障害があっても、自分のできることを精一杯がんばる猫さんが埼玉県草加市にいます。ヤンヤンくん（2歳半）です。彼は「ハピネスねこ譲渡会」の代表の海老塚貴子さんの家で暮らしています。【写真】ずっと自分だけの“お父さん”だったはずが…腕の中にいたのは新入り子猫でしたヤンヤンくんの障害2023年10月、ヤンヤンくんは43匹の多頭飼育崩壊の現場から保護されました。1匹だけ体が小さく、生後半年で体重は1.2キロほどしかあり