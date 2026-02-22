お笑い芸人のキンタロー。さんは2月22日、自身のInstagramを更新。“奇跡の出会い”によって生まれたりくりゅうペアの物まねを披露しました。【写真】キンタロー。の奇跡のりくりゅうペア！「彼に出会ってしまったのだ…」キンタロー。さんは「りくりゅうペア！！！！ 金メダル」とミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅうペア”を祝福し、7枚の写真を