去年県内で働いていた外国人の数は3993人で、外国人を雇用している事業所の数とともに過去最多となりました。秋田労働局のまとめによりますと去年10月末時点で県内で外国人を雇用している事業所は前の年より108増えた837で、外国人労働者の数は前の年より457人増え3993人でした。いずれも過去最多です。在留資格別にみると最も多いのが「技能実習」で1799人、次いで「専門的・技術的分野の在留資格」が1178人でした。国籍別ではベ