「同じアイドルを推しているはずなのに、なぜこんなに気疲れするのだろう」【漫画】推し活で知り合った仲間との付き合い、温度差があってちょっと重い…（全編を読む）推し活は本来、日常を彩る楽しい趣味です。しかし、推しへの熱量や距離感が少しずれるだけで、その時間は途端に重たいものへと変わります。平和な活動に見える推し活の裏側では、思わぬ人間関係の摩擦が生まれることもあります。推しがつないだ縁が、息苦しさに変