和歌山県串本町で今月２５日に予定していた民間ロケット「カイロス」３号機の打ち上げが延期されることがわかりました。民間ロケット会社の「スペースワン」によりますと、カイロスロケット３号機は今月２５日午前１１時から１１時２０分の時間帯に打ち上げを予定していましたが、天候判断にかかる総合的な分析の結果、打ち上げの延期を決定したということです。今後の気象条件の見通しなども踏まえ、２月中の打ち上げは行わ