今年で１４回目となる大阪マラソン。４月並みの陽気が予想されるなか、約３万４０００人が大阪市内を駆け抜けています。午前９時１５分、市民ランナーたちが大阪府庁前から一斉に走り出しました。１４回目となる今年は、約３万４０００人が参加。午前１１時時点の大阪市の気温は１７．３℃で、２２日は日中の最高気温が２０℃と４月並みの暖かさが予想される中でのマラソンとなりました。ランナーたちは沿道からの声援を受