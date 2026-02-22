「大阪マラソン」（２２日、大阪府庁前〜大阪城公園）初マラソンの吉田響は序盤から独走状態となるも、３７キロ地点でトップを譲り、２時間９分３４秒（速報値）の３４位でＭＧＣ出場権内からも脱落。レース後には脱水症状のため、車椅子で救護室に運ばれた。顔から足首にかけて丸いテープを何枚も貼り、異様な姿でスタートしたレース。５キロ付近でペースメーカーに前をうながすようにジェスチャーを繰り出した。８キロ過ぎ