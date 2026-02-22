2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が22日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。フィギュアスケートのエキシビションについて語った。この日は、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート日本代表の演技について解説。21日（日本時間22日）に行われたエキシビションについて、高橋さんは「ライトの中で滑るって本当にうれしいこと。特に、坂本花織さんにライ