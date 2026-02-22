◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）24年大会覇者の平林清澄（23＝ロジスティード）が2時間6分14秒（速報値）で日本人トップの5位に入り、日本陸連が定める条件（2時間9分以内で日本人6位以内、あるいは順位に関係なく2時間6分30秒以内）を満たし、28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年10月、名古屋）の出場権を獲得した。30キロまで