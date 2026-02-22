「大阪マラソン」（２２日、大阪府庁前〜大阪城公園）平林清澄が２時間６分１４秒で日本人トップとなる５位でゴールし、ロサンゼルス五輪の代表選考レース「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の出場権を獲得した。ゴール後にはその場に倒れ込み、大の字になった。８キロ過ぎから初マラソンの吉田響が独走状態に。２位以下は集団を形成し、じっくりと勝負の時を待った。３０キロ過ぎてから平林が仕掛け、集団から抜け出