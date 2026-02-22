俳優・染谷将太の主演映画「チドル」（岩崎裕介監督、年内公開）が２２日までに第７６回ベルリン国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した。コンビニエンスストアを舞台に、人間の内面に潜む不安や暴力性を浮かび上がらせるホラー。ベルリン国際映画祭ではフォーラム部門に出品され、上映は毎回満席に。世界各国の映画批評家で構成される国際映画批評家連盟から高い評価を受け、芸術性や革新性、映画表現としての挑戦を重視