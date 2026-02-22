日本ハムの有原航平投手（３３）が２２日、沖縄・名護でキャンプ４度目のブルペン入り。直球、ツーシーム、カーブ、チェンジアップ、スライダー、カットボールを全４０球投じた。捕手は３年目の進藤が務め、「いろんな球種を投げたいと思っていましたし、進藤が受けに来てくれたんで、どんな球筋か見せれたらなと思って投げました」と、順調な調整を振り返った。金子投手コーディネーターと一球一球、球筋や握りを確認しながら