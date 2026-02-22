ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）のフィリーズとの初オープン戦（フロリダ・ダンイーデン）に「６番・三塁」でスタメン出場。?デビュー戦?は２打数無安打に終わった。２回の初打席では右腕ウィルソンのカットボールを打たされて平凡な遊ゴロ、４回の第２打席もラザールの前に三ゴロに倒れた。それでも守備では華麗なグラブさばきを見せた。２回にマルシャンの放ったボテボテのゴロを猛チャー