◇オープン戦タイガース3─20ヤンキース（2026年2月21日フロリダ州タンパ）MLBタイガース傘下3Aの高祐錫（コ・ウソク）投手（27）が21日（日本時間22日）、敵地でのヤンキースとのオープン戦に8回途中から9番手で登板。2被弾を含む4安打を浴び、2/3回を4失点と打ち込まれた。この日はジャッジが2打席連続本塁打を放つなど、ヤンキース打線が序盤から爆発。3─13の8回1死満塁の場面でコ・ウソクがマウンドに上がった。