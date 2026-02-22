アメリカのトランプ大統領が、連邦最高裁に違法と判断された相互関税の代わりに課すとした追加関税を巡り、自民党の小野寺税調会長は22日、「ムチャクチャだ」との感想を述べつつ、アメリカと再交渉するかは「慎重に議論するべきだ」との考えを示した。フジテレビ「日曜報道 THE PRIME」に出演した小野寺氏は、追加関税の発表について、「正直いうと、ムチャクチャだなと思う」と受け止め、「ますますの“アメリカ離れ”が進むので