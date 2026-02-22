第43回の大口投票は、静かな立ち上がりを見せた。当日午前の段階でダブルハートボンドが単勝2.9倍で1番人気に推され、2番人気3.8倍のコスタノヴァ、ウィルソンテソーロが6.0倍の3番人気、さらに4番人気7.7倍のラムジェットが続き、ここまでがオッズ一桁。5番人気以下とは差のついたオッズとなっている。 ■ダブルハートボンドの単勝に280万円 2026年最初のGIである本レースだが、超一線級のメンバӦ