「侍ジャパン強化合宿」（２２日、宮崎）この日、チームに合流した米大リーグ・ロッキーズの菅野智之投手（３６）が早速ブルペンに入った。捕手を務めたのは坂本。マウンドの後ろではアドバイザーとして参加するパドレスのダルビッシュに見守られながら、３９球を投げ込んだ。投球後は坂本とグータッチを交わした。村田バッテリーコーチと３人でデータの確認をしながら３分間ほど話し込み、グータッチをする様子もあった。