アイドルグループ櫻坂４６の勝又春（２２）が２２日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演した。勝又は現役京大生としても話題となっている。番組では、ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子の話題に。銀メダルを獲得した坂本花織について、バンクーバー五輪フィギュア男子日本代表の織田信成氏が熱烈解説した。織田氏は「坂本選手は滑っているときのスピードがむちゃくちゃすごくって」と興奮した様子で説明を始めた。勢いが