◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）初マラソンの吉田響（23＝サンベルクス）は30キロまで日本記録ペースで走ったが、終盤に失速し、2時間9分34秒でゴールした。8キロ手前でペースメーカーを追い抜いて第1集団を抜け出し、日本記録（2時間4分56秒）を上回るペースで30キロ地点を通過したが、その後、ペースダウンし、37キロで後続に追い抜かれた。大会主催者が用意したペースメーカー